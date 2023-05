(Di giovedì 4 maggio 2023) di Alberto Ceresoli L’EDITORIALE. Noemi, il nome più bello del mondo. Si dice che abbia origini ebraiche e vada ricondotto a «no’am» - che significa, delizia, gioia -, ma la sua bellezza non sta nelle parole.

" In ebraico significae gioia ", precisa Bonomi. La lettera della madre Pochi minuti dopo le 17, il campanello della culla ha suonatoseconda volta. All'interno c'eralettera ...Sotto forma di malinconia, resa limpida arte narrativa, Pupi Avati delinea quello che potrebbe essere uno dei suoi film più amari, confidenziali e sinceri, sferzato però daleggerissima, ...L'hanno chiamata Noemi, che in ebraico significa "" e "gioia". La bimba che ieri è stata lasciata alla Culla per la vita di Bergamo sta bene. ... La piccola indossavatutina e un golfino rosa.

La dolcezza di una figlia e di chi l'ha custodita L'Eco di Bergamo

