La Confraternita de' Musici venerdì 5 a Cava.

Con una selezione di cantate, arie e tarantelle dedicate all'amore, composte in Italia tra il XVII e il XVIII secolo, è affidata all'ensemble barocco " Lade'" la conclusione dei "Concerti di primavera", venerdì 5 maggio (ore 20) nella cappella del complesso di Santa Maria del Rifugio a Cava de' Tirreni. Chiusura invitante per la ...L'apprezzata rassegna dei "Concerti di primavera" si concluderà venerdì 5 maggio con l'ensemble Lade', nella proposta di una selezione di cantate, arie e tarantelle composte in ...In scena l'orchestra barocca " Lade'", diretta al cembalo dal M. O Cosimo Prontera , con il tenore Joan Folqué , il baritono Giuseppe Naviglio , il soprano Valeria La Grotta e ...

La Confraternita de’ Musici chiude i "Concerti di primavera" a Cava de' Tirreni SalernoToday

Con una selezione di cantate, arie e tarantelle dedicate all’amore, composte in Italia tra il XVII e il XVIII secolo, è affidata all’ensemble barocco La Confraternita de’ Musici la conclusione dei “Co ...Il violinista spagnolo Miquel Muñiz Galdon e il pianista veronese Federico Gianello suonano in duo a Cava de’ Tirreni per il penultimo appuntamento dei “Co ...