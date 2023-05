La Bce alza tassi di interesse dello 0 | 25% | principale al 3 | 75%

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto come previsto, la Banca Centrale europea hato nuovamente idichiave."Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate e per troppo tempo. Alla luce delle ...

Al Consiglio direttivo della"tutti i governatori sono determinati a combattere l'inflazione, sono tutti concordi che l'aumento dei tassi era necessario, che non stiamo facendo una pausa sui ...La decisione di un +0,25 presa in occasione della riunione del Consiglio direttivo. Lagarde: 'Significativi rischi al rialzo, anche per medio ...Lanon può, in ogni caso, far tutto da sola. Ha quindi richiamato i governi, che, "in modo concertato", devono abrogare le misure di sostegno decise per contrastare la crisi energetica, per ...

La Bce alza i tassi d'interesse dello 0,25%: "Prospettive di inflazione ancora troppo alte" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il nuovo rialzo viene limitato a 25 punti base al 3,75%, ma potrebbe non finire qui perché "l'inflazione è ancora troppo alta". Effetti sui costi di ...