La Bce alza i tassi? Vi dico dove mettere i risparmi Investire in bond con rendimento massimo di 1-2 anni

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Una mossa piuttosto attesa quella di oggi, che non spaventa i mercati, ma che non garantisce una riduzione dell’inflazione”. Antonio Tognoli, Responsabile Macro Analisi e Comunicazione di Cfo Sim, commenta così il rialzo deida parte della Bce di 25 punti base avvenuto oggi. Segui su affaritaliani.it

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. I tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle ...In questa edizione: - Lai tassi d'interesse di 25 punti base - Torna a salire la bolletta del gas - Intesa Sanpaolo e start up, al via la seconda edizione di Up2Stars - Crescita mondiale in forte frenata abr/sat/gsl ...Al Consiglio direttivo della"tutti i governatori sono determinati a combattere l'inflazione, sono tutti concordi che l'aumento dei tassi era necessario, che non stiamo facendo una pausa sui ...

La Bce alza i tassi d'interesse dello 0,25%: "Prospettive di inflazione ancora troppo alte" TGCOM

Dopo la Fed, tocca alla Bce. Ieri la Banca centrale americana ha alzato come d'attesa il costo del denaro di 25 punti base, segnalando che dopo la decima stretta… Leggi ...Il mercato si attende un ulteriore aumento dei tassi nell’eurozona il 4 maggio. Il Consiglio Direttivo della Banca centrale europea (BCE) dovrebbe alzare i tassi ufficiali di… Leggi ...