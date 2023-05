La Bce alza i tassi di un quarto di punto | al 3 | 75%

Lai tassi di 25 punti base. L'analista: 'Ecco dove investire' 'Una mossa piuttosto attesa quella di oggi, che non spaventa i mercati, ma che non garantisce una riduzione dell'inflazione '. ...Lainterromperà i reinvestimenti del programma di acquisti App a partire da luglio. Per quanto riguarda gli investimenti del programma di acquisti pandemico Pepp, laproseguirà i ..."Non stiamo facendo una pausa" nei rialzi dei tassi, "sappiamo che abbiamo ancora strada da percorrere": lo ha detto la presidente dellaChristine Lagarde. Nella riunione di oggi c'è stata una "...

Bce aumenta i tassi di 25 punti base e prepara nuovi rialzi Il Sole 24 ORE

Dopo la Fed, tocca alla Bce. Ieri la Banca centrale americana ha alzato come d'attesa il costo del denaro di 25 punti base, segnalando che dopo la decima stretta… Leggi ...La Banca centrale europea ha deciso di alzare ancora i tassi d’interesse di 25 punti base. Il tasso di riferimento sale al 3,75%. La presidente Christine Lagarde ha detto che non sarà l’ultimo rialzo, ...