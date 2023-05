La Bce alza i tassi di interesse di un altro quarto di punto | «Le prospettive di inflazione sono ancora troppo alte»

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Bce ha deciso un ulteriore rialzo deid’, di undipercentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,75%, quello sui depositi al 3,25%, e quello sui prestiti marginali al 4%. Lo comunica la stessa Banca centrale europea, precisando che «ledicontinuano a essereelevate datempo». La decisione dell’Eurotower di Francoforte arriva a poche ore di distanza da quella della Federal Reserve americana, che ieri ha aumentato idi interessi dello 0,25%. Per quanto riguarda le decisioni future, la Bce ha confermato che l’obiettivo è di «conseguire un ritorno tempestivo dell’all’obiettivo del 2% nel medio termine». In generale, ...

La Banca centrale europea va avanti con la stretta monetaria, portando il tasso di riferimento al 3,75%. Si tratta del settimo rialzo consecutivo Lagarde: “Permangono significativi rischi al rialzo su ...La Bce ha annunciato un quantitative tightening totale, interrompendo a partire da luglio il programma App di acquisto dei titoli - Lagarde: "Non dipendiamo dalla Fed, decidiamo per raggiungere il no ...