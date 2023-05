La Bce alza i tassi di 25 punti base | al 3 | 75%

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di aumentare di 25i tredi interesse chiave, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,75%, quello sui depositi al 3,25%, e quello sui prestiti marginali al 4%. Lo comunica l'Istituto centrale. Lagarde: «Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo. L'inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo, i passati aumenti deivengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell'area dell'euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all'economia reale rimangono incerti»

La decisione dellanon sembra aver avuto effetti sulle borse europee, che proseguono in calo, senza troppi sussulti: Milano cede l'1,07, Parigi l'1,12%, Francoforte lo 0,89%, Londra lo 0,86%. L'...vedi anche Mes, Lagarde (): "Ratifica dall'Italia sarebbe positiva per l'Ue FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Mutui, in due anni variabili a +4.236 euro. Le ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. Pertanto, il tasso sui depositi aumenta ...

La Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 3,75% Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Frenata dell'euro nei confronti delle principali valute dopo gli annunci della Bce che ha alzato il tasso di interesse di 25 punti base. Un intervento ...Riunione Bce oggi: tassi in aumento di 25 punti base. Dopo la decisione Fed di alzare di un quarto di punto base il costo del denaro Usa, senza sorprese per i mercati e lasciando intendere che ...