Sergio Contreras Pardo ha appena compiuto 40 anni. L'hanno sempre chiamato, come tanti altri colleghi di professione.faceva il calciatore, andaluso di talento. È esploso a Malaga, la sua città, ha lottato per un posto al Marsiglia con Drogba, è diventato il Principe di Salonicco, ha giocato in tutto il mondo. ...Sergio Contreras Pardo ha appena compiuto 40 anni. L'hanno sempre chiamato, come tanti altri colleghi di professione.faceva il calciatore, andaluso di talento. È esploso a Malaga, la sua città, ha lottato per un posto al Marsiglia con Drogba, è diventato il Principe di Salonicco, ha giocato in tutto il mondo. ...

Koke il "narcos", da principe di Salonicco a boss di una rete di marijuana e cocaina La Gazzetta dello Sport