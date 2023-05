Kiev sotto attacco aereo russo | abbattuto un drone sul palazzo presidenziale di Zelensky – I video

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sui cieli divolano droni e nella città assordata dalle sirene è scattato l’allarme. Nelle scorse ore un velivolo senza pilota è stato intercettato ementre sorvolava sopra ilucraino. Per tutto il giorno, sulla capitale ucraina sono stati avvistati droni, così come su Odessa. Molti di questi sono stati abbattuti dalle difese antiaeree del Paese invaso. A darne conferma la corrispondente adel Corriere della Sera, Marta Serafini. L’offensiva suarriva dopo l’al Cremlino, anch’esso effettuato con i droni, che la Russia sostiene sia opera ucraina, ma che secondo gli esperti potrebbe trattarsi anche di uno stratagemma per dare a Mosca un pretesto per uccidere Volodymyr ...

L'offensiva suarriva dopo l' attacco al Cremlino , anch'esso effettuato con i droni, che la Russia sostiene sia opera ucraina, ma che secondo gli esperti potrebbe trattarsi anche di uno ...Maha subito smentito qualsiasi coinvolgimento. Intanto si fa strada anche l'ipotesi di un'operazione "falsa bandiera", cioè commessa dagli stessi servizi di Putin per scopi politici Dopo ......per eliminare propagandisti e 'nemici della nazione' operativo sui territori controllati dae ... nei territori ucrainiil controllo russo e non solo. Il vento di libertà in Europa Se si ...

Kiev sotto attacco aereo russo, abbattuto un drone sul palazzo ... Open

A Kiev si segnalano esplosioni e incendi ... Il governatore ha precisato che non ci sono stati feriti a seguito dell’incidente e che la situazione è sotto controllo. Casa Bianca: “Gli ucraini hanno ...La capitale ucraina “ha subito l'attacco più intenso del 2023”. Droni “non identificati” colpiscono due raffinerie in Russia. Dubbi Gb sul tentativo di uccidere Putin: “Tutti sanno che non sta al Crem ...