Khvicha Kvaratskhelia | l' uomo venuto dalla guerra che ha spaccato il campionato

(Di giovedì 4 maggio 2023)è nato a Tbilisi il 12 febbraio 2001 ed iniziato la sua carriera nelle giovanili della Dinamo Tbilisi. Ha esordito in prima squadra nel 2017 e dopo poco mesi si...

Evidente momento di flessione di, che da inizio aprile è il giocatore di movimento del Napoli che ha disputato più minuti in tutte le competizioni (552) senza partecipare ad ...Giusto per fare un confronto:, un altro giocatore discretamente innamorato del dribbling, ne tenta uno ogni 19 minuti di gioco e ha una percentuale di successo leggermente più ...In avanti il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen sarà affiancato dal funambolo georgianoe dal Chucky Lozano. L'Udinese giocherà invece con un 3 - 5 - 1 - 1. Quattro le ...

Georgia, tutti pazzi per il Napoli (e per Kvaratskhelia) ilmattino.it

Nel corso della trasmissione Diretta Stadio, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, si è fatto luce sull'episodio: "Abbiamo visto da una telecamera speciale quanto è accaduto e non ci ...SERIE A - Ecco tutti gli interventi dubbi del match della Dacia Arena, arbitrata dal sig. Rosario Abisso di Palermo: al 21' del primo tempo, Khvicha Kvaratskhelia finisce a terra dopo un contatto ...