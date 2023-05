Kena Mobile apre il mese di maggio con costi di attivazione e SIM gratis

... Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu....Se non sai a quale operatoreaffidare la tua connessione dati, puoi attivare online le offerte dicon cui avrai 130 GB al mese , minuti illimitati e SMS a un prezzo veramente basso. La copertura diraggiunge oltre il 99% della popolazione e ti consente di navigare sulla rete 4G ...Se vuoi un operatoreche ti faccia risparmiare, allora passa a, per avere ogni mese minuti illimitati , sms e tanti giga di internet a prezzi economici. Il segnalecopre più del 99% della popolazione e ti consente di navigare con la rete 4G ...

Kena Mobile: chiamate illimitate e 130 giga a solo 6,99 euro HTML.it

Passando direttamente ad un gestore virtuale come in questo caso Kena Mobile, gli utenti potranno beneficiare di una delle migliori offerte mobili del mercato.Rabona Mobile conferma di non avere ancora risolto i problemi di rete che affliggono gli utenti da più di due settimane. Scopri come richiedere assistenza e le migliori offerte per chi vuole cambiare ...