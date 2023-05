Kate Middleton | il tenero abbraccio con il Principe William | la foto inedita per l’anniversario

A due giorni dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III , il principe William ehanno sorpreso i sudditi di Sua Maestà, facendo visita a un pub di Soho dopo aver preso la metropolitana tra i cittadini. L'erede al trono e la futura regina consorte si sono concessi a ...Bagno di folla oggi per i principi di Galles a due giorni dall' incoronazione di re Carlo III . William e la mogliehanno preso la metropolitana (nel tratto della Elizabeth Line da Acton a Tottenham Court Road), un fatto rarissimo per i reali , e sono andati in un pub di Soho, nel centro di Londra , ...Ad un certo punto, Marocchi ha avvisato la conduttrice del fatto che, secondo quanto gli avevano riferito, il principe William e la suaerano nei paraggi. Ebbene, come anticipato, i ...

Kate Middleton in rosso visita pub di Soho col principe William. FOTO Sky Tg24

Bagno di folla oggi per i principi di Galles a due giorni dall'incoronazione di re Carlo III. William e la moglie Kate Middleton hanno preso la metropolitana (nel tratto della Elizabeth Line da Acton ...(DiLei) Il piccolo principe si scatenerà come al Giubileo di platino di Elisabetta II Kate Middleton e il Principe William, la tenera foto in bicicletta per l'anniversario: 12 anni dal royal wedding ...