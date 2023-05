Kate Middleton e le parole inaspettate su Lady Diana

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un’icona che negli anni non ha mai smesso di splendere.riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé, oggi come all’epoca. Anchenon ha potuto fare a meno di tornare a parlare di lei in un recente filmato diffuso sui social. Questa volta la principessa del Galles non si è trattenuta. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.