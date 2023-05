Karl Lagerfeld e la sua poco nota ossessione per i prodotti Chrome Hearts

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Pochi giorni prima del Met Gala, il telefono di Laurie Lynn Stark squilla come se non ci fosse un domani. Sono giorni che la Stark, comproprietaria del marchio del luxury losangelino, risponde alle richieste dell’ultimo minuto rivolte senza sosta dalle star e dai loro stilisti, sempre a caccia di capi e gioielli che siano all’altezza della serata più importante del fashion. «C’è stata gente che, arrivati a venerdì, ha ancora avuto il coraggio di chiedermi dei vestiti!» ci ha confidato Laurie., un brand rinomato per gli accessori di sapore gotico realizzati in argento sterling, i capi in cuoio resistenti ad alta vestibilità e l’estetica, con il suo design a metà fra il barocco e l'abbigliamento da biker, si gioca tutto facendo le cose a regola d’arte – ossia a mano e senza affrettare la ...