Juve provoca il Napoli | “Dopo tanti complimenti non potevamo esimerci | congratulazioni”

...Sienail rinvio dei playoff. Inizio previsto il 30 aprile avrà luogo invece l'11 maggio. Fra le partite del primo turno di girone, nel raggruppamento C si disputeranno Audace Cerignola -...Lo stileè 'non saper perdere'..' C'è chi osserva: ' Cuadrado simulatore e provocatore seriale. allegri che uscendo dal campodicendo avete vinto solo uno scudetto , landucci che ...Gianni Improta , dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli , ha rilasciato un'intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ...

In zonA gol: il Napoli è Campione di Italia! (M.A.Goni) Farodiroma

De Laurentiis parla di scudetto dell'onestà e si provoca il mondo del calcio italiano: la risposta dell'ambiente Juventus è spietata."È lo Scudetto dell'onestà". È questo uno dei virgolettati di De Laurentiis che, stando all'edizione odierna di Tuttosport, avrebbero provocato una certa irritazione in seno alla Juventus. E probabilm ...