Joelle Gallesi (Hunters Group) in Comitato progetto Women In Charge On Tour

Joelle Gallesi (Hunters Group) in Comitato progetto Women In ... Adnkronos

Roma, 4 mag. (Labitalia) – Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato), entra nel Comitato tecnico-scientifico di Women In Ch ...