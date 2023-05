(Di giovedì 4 maggio 2023) L’importante mostra di, L’umanità non è un progetto compiuto, al Museo Madre di Napoli sta per concludersi (8 maggio), con le sue suggestioni sull’arte, l’identità, l’indigeneità e le first appeared on il manifesto.

... dove sono in mostra, fino al prossimo 8 maggio, alcune opere di(": humanity is not a completed project", a cura di Kathryn Weire), e lo Studio della nota Lia Rumma in uno ...A Napoli aderisce alla gratuità anche il museo regionale Madre di arte contemporanea (10.00 - ultimo ingresso ore 18.30) che propone tre mostre: "humanity is not a completed project", "...A Napoli aderisce alla gratuità anche il museo regionale Madre di arte contemporanea (10.00 - ultimo ingresso ore 18.30) che propone tre mostre: "humanity is not a completed project", "...

Jimmie Durham, appartenenze al di là dello «sguardo bianco» Il Manifesto

L’importante mostra di Jimmie Durham, L’umanità non è un progetto compiuto, al Museo Madre di Napoli sta per concludersi (8 maggio), con le sue suggestioni sull’arte, l’identità, l’indigeneità e le ...di Maria Carla Tartarone Donatella Landi, docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, possiede una approfondita esperienza in un campo particolare, il “Digital Video”, che le ha consentito di organiz ...