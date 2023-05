Jeanne Du Barry | la regista ha ridotto il ruolo di Johnny Depp a soli 15 minuti

Maïwenn aprirà il Festival di Cannes 2023 condu, il suo primo film in costume con Johnny Depp nei panni del re Luigi XV. Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche internazionali, tuttavia, la regista avrebbe ridotto ...Il Festival 2023 si aprirà con la proiezione didu- La favorita del re, diretto da Maiwenn. Un evento ricco di storia e di tradizione, che nel 2023 si riempirà di un ulteriore evento: ...Da tempo si rincorrono voci sui dissidi che avrebbero avuto sul set didula protagonista e regista, Maïwenn , e la star internazionale da lei scelta per interpretare nientemeno che re Luigi XV, Johnny Depp , che recita per la prima volta in francese, lingua ...

Secondo quanto riportato, il set di Jeanne Du Barry era così caotico che la regista della pellicola ha deciso di ridurre il ruolo di Johnny Depp a soli 15 minuti.