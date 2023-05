Jato Dynamics - Mercato globale in calo | volano Byd e Tesla

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel 2022, ilautomobilisticoha subito un leggero, ma ha comunque visto brillare alcune importanti realtà: come la, capace di scalare la top ten delle auto più popolari, e ancor di più la cinese Byd, che ha quasi triplicato la sua quota di. A delineare questo quadro è la, secondo la quale l'anno scorso le immatricolazioni si sono attestate su 79,4 milioni di veicoli leggeri, il 2% in meno rispetto agli 80,7 milioni del 2021 a causa dell'andamento negativo delle tre aree geografiche di riferimento (Nord America, Europa e Cina), non sufficientemente compensato dai positivi risultati dei mercati emergenti (India, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Africa). Le cause. "Il declino può essere attribuito a due fattori chiave", ...