Jamie Foxx ancora in ospedale e le persone a lui vicine chiedono “di pregare per lui”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il ricovero d’urgenza lo scorso 13 aprile con la notizia data da TMZ e la figlia Corinne decisa nel chiedere “privacy per un momento del genere”. Come staperò se lofan e spettatori di mezzo mondo perché l’attore è uno dei più amati. E sempre il portale di gossip statunitense dà aggiornamenti: “Stanno eseguendo dei test e stannocercando di capire cosa sia successo esattamente“, ha riferito una fonte vicina alla famiglia. Che ha aggiunto: “Chiediamo a fan, amici e conoscenti diper lui”. Insomma, nessuna chiarezza sul motivo del ricovero. Lo scorso 13 aprile la figlia aveva parlato di una “complicazione medica“.stava ultimando le riprese di Back in Action, film per Netflix con Cameron Diaz e si trova ad Atlanta. L'articolo proviene da Il Fatto ...

"Grazie per il vostro affetto, sono fortunato". Con un post su Instagramrompe il silenzio dopo che sua figlia Corinne lo scorso 12 aprile aveva annunciato che suo padre aveva avuto un problema di saluto. A causa di una "complicazione medica", l'attore ...In un post su Instagram: "Mi sento benedetto". I messaggi di amici e colleghi "Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento benedetto". Così, con un post su Instagram, rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Tre settimane fa, sempre via social, la figlia Corinne aveva fatto sapere che suo padre aveva avuto una "...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo "Pregate per". Hollywood ha lanciato un appello ai fan di, 55 anni, la star del cinema e della musica statunitense ricoverata in ospedale da più di tre settimane per problemi di salute causati da una "complicazione medica". Come riportato da Tmz ,...

“Pregate per lui”: preoccupano le condizioni di salute di Jamie Foxx, ricoverato da 3 settimane La Stampa

Jamie Foxx, dopo il ricovero in ospedale, ricompare sui social. L’attore ha pubblicato un breve messaggio per ringraziare tutti coloro che gli hanno espresso sostegno e affetto.(Adnkronos) – “Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento benedetto”. Così Jamie Foxx, con un post su Instagram, rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Tre settimane fa, sempre via social, la ...