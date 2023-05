Izzo | una storia esemplare con l'ombra della camorra Il precedente di Miccoli e il rischio del carcere

Armandoha affidato ai social la sua posizione e il suo stato d'animo: 'Sono molto deluso ...partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo ......partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello", scrivesu Instagram. "Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia ......assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino - Reggina del 25 maggio 2014 - scrive- ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena - Avellino del 17 maggio 2014,...

Armando Izzo, il difensore condannato a 5 anni per calcioscommesse Sky Sport

Armando Izzo, infine, avrebbe accettato, a sua volta, la promessa di una somma di denaro, scrive il pm nei capi d'accusa "quale compenso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello ...Izzo, in prestito secco dal Torino e ora perno dello scacchiere di Raffaele Palladino, è rimasto turbato dalla sentenza emessa dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli. Cinque anni di ...