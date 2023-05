Izzo condannato | “Deluso da sentenza su partita mai giocata | non smetto di combattere”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Sono moltodalladi primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nellaAvellino-Reggina del 25 maggio 2014 ma vengo accusato di aver combinato laModena-Avellino del 17 maggio 2014, unache non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello”. Lo ha scritto Armandoa cinque anni per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva, in un post-sfogo su Instagram: “Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Nondi!”. SportFace.

"AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armandoè statoin primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva si legge nella nota . AC Monza ...Il difensore del Monza Armandoè statoa 5 anni di carcere per il presunto coinvolgimento in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata. I fatti risalgono a quando militava nell'Avellino in Serie B e la ...Calcioscommesse, il calciatorea 5 anni: frode sportiva e concorso esterno in camorra In due a bordo di uno scooter si sono avvicinati al suv Secondo una prima ricostruzione due a ...

Monza, Armando Izzo condannato a 5 anni di reclusione: associazione camorristica e frode sportiva la Repubblica

Il calciatore Armando Izzo, difensore di 31 anni, attualmente in forza al Monza, è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione al termine del processo sui presunti… Leggi ..."La società esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità allambiente criminale" si legge nella nota dei biancorossi.