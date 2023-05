Izzo condannato a 5 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa e frode sportiva

... 'AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armandoè statoin primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva - si legge - . AC Monza esprime totale ...Guai in vista per il difensore attualmente in forza al Monza , Armando. Il giocatore, che è stato coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è statoa cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli per ...Commenta per primo Armandoè statoa cinque anni di reclusione . Il difensore del Monza era coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata , ed è statodalla VI sezione penale del ...

Monza, Izzo condannato a 5 anni di carcere: associazione camorristica e frode sportiva - Sportmediaset Sport Mediaset

Il difensore è stato condannato in primo grado dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli a 5 anni di reclusione.Il difensore del Monza Armando Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli, ...