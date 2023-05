Izzo condannato a 5 anni di reclusione | l' accusa è di associazione camorristica e frode sportiva

(Di giovedì 4 maggio 2023) NAPOLI - Brutta notizia per il Monza il cui difensore Armando, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata e in campo nell'ultimo match pareggiato dai brianzoli con la Roma ...

Armando Izzo è nei guai. Il calciatore napoletano, in forza al Monza, è stato condannato per frode sportiva. Il difensore napoletano Armando Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione per fro ...Il calciatore del Monza Armando Izzo è stato condannato a 5 anni di reclusione dalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il ...