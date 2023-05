Izzo commenta la condanna | 'Sono deluso ma credo nella giustizia Non smetto di combattere!'

per primo La condanna di 5 di reclusione al difensore del Monza Armandocon l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva ha shockato il mondo del calcio. Un ...per primo Il Monza ha diramato un comunicato ufficiale dopo la condanna di cinque anni ad Armandoper concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva : 'AC Monza ha ...per primo Armandoè stato condannato a cinque anni di reclusione . Il difensore del Monza era coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata , ed è stato condannato ...

Izzo commenta la condanna: 'Sono deluso ma credo nella giustizia ... Calciomercato.com

