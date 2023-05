Italia - Libia | accolto in pompa magna il generale golpista | Meloni sa chi è Khalifa Haftar?

C'è in particolare la crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l', a quanto si ... Haftar è in visita a Roma per proseguire il dialogo sulla stabilizzazione dellae del Nord ...... le premesse, in cui, tra l'altro, veniva affermato che il memorandum firmato nel 2017 da"di fatto crea le condizioni per la violazione dei diritti di migranti e rifugiati agevolando ......fenomeno migratorio verso l'. Il colloquio di oggi è stato anche l'occasione per Meloni, sempre a quanto si apprende, per confermare il sostegno italiano all'azione delle Nazioni Unite in...

Meloni vede Haftar, focus sui flussi migratori verso l’Italia Il Sole 24 ORE

Dossier Libia Nel marzo del 2011 la Francia ... Già protagonista di una presunta minaccia di stop delle forniture di elettricità all’Italia nell’estate del 2022, la Francia deve fare i conti con il ...Matteo Salvini accusò la Francia di "destabilizzare" la Libia per interessi economici" e qualche mese dopo defini' "atto ostile" i respingimenti di migranti al confine con l'Italia, a Clavie're.