Isola dei Famosi | registrato un calo degli ascolti | il reality è stato battuto dalla concorrenza

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al contrario di quanto avvenuto nelle precedenti settimane, l’deiè stata mandata in onda martedì in prima serata anziché lunedì. A stupire, però, èildella terza puntata del. DRASTICO– A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, quest’ultima non sembra appassionare i telespettatori. A L'articolo