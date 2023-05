Isola dei famosi | due naufraghe sono parenti | ecco di chi si tratta

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’deiè iniziato da due settimane. Al timone come sempre Ilary Blasi che in apertura di prima puntata non ha fatto mancare una frecciatina all’ormai ex marito Francesco Totti. In studio come opinionisti troviamo Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Nel corso della prima puntatastati presentati tutti ed è stato svelato anche un particolare che forse non tutti sapevano. Due dellecugine. Di chi stiamo parlando? A svelarlo è stata Nathaly Caldonazzo che nel momento in cui doveva salvare qualcuno ha scelto Fiore Argento e uno dei motivi è stato proprio il loro grado di parentela. Fiore, primogenita del famoso regista horror Dario e compagna storica del compianto Massimo Troisi è cugina di secondo grado con Nathaly Caldonazzo. Un particolare che forse nessuno sapeva. Un legame ...