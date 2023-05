Ippoterapia | quando e perché è indicata

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 maggio 2023) A volte ci sono strategie di supporto alla cura che nemmeno immaginiamo. Ma sono di grande importanza, ovviamentehanno significato. Così, nell’ambito della Pet-Therapy, potersi prendere cura di un cavallo, muoversi con l’animale, riuscire ad instaurare un rapporto quasi “privato” che davvero unifichi la persona e il quadrupede può diventare un aiuto per il benessere. Lo dimostrano numerosi studi e lo ricorda il traguardo di una giovane mantovana, Stella Cavallini, che ha vinto la quinta edizione del Premio nazionale “Carla Guglielmi”. Il riconoscimento, destinato a tesi di laurea o dottorato è bandito dalla Fondazione Fevoss Santa Toscana con Fieracavalli. La vincitrice ha descritto alcune delle esperienze nate durante il progetto “Agrivivere”, che vede protagonisti ragazzi dai 6 ai 18 anni immersi in attività in natura e a stretto contatto con i cavalli alla ...