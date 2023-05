“Io sento con il cavallo” | la Fise in campo per l’inclusione | “Abbattiamo le barriere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si chiama “Iocon il– nel segno del” ed è un progetto che punta, con gli sport equestri, a fare la sua parte per l’integrazione edelle persone sorde e ipoacusiche. L’iniziativa è stata presentata presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. “Ilsi è trasformato, con gli anni, in un atleta e ora si sta dimostrando un incredibile terapeuta; questa è una delle missioni che stiamo portando avanti. Ilè un compagno di giochi, ma anche di vita; ci insegna che esiste un dialogo silenzioso, che non ci sono distinzioni perchè di fronte a lui siamo tutti uguali”, ha sottolineato Marco Di Paola, presidente della Federazione Sport Equestri. Sono sei le regioni italiane protagoniste: Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna ...