“Io ed Elena” | il dramma di due donne | fino al 14 maggio al Teatro Trastevere di Roma

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il rapporto complesso tra una madre e una figlia, il dolore, il passato che torna prepotente in un presente difficile e ‘malato’: nell’opera della Busini escono fuori tutti quei ‘non detti’ e quelle paure che contraddistinguono spesso i rapporti tranell’ambito familiare “Io ed” – dall’11 al 14aldi, via Jacopa de’ Settesoli 3 – è unscritto da Donatella Busini, che vede le due protagoniste femminili, una madre e una figlia vicine nella solitudine con cui l’esistenza e la malattia le hanno portate a convivere, gettarsi addosso rancori mai sopiti, paure, rifiuti e ossessioni: da un lato la paura di invecchiare di Giovanna, la madre, che la porta a ricercare compulsivamente, in maniera maniacale e a tratti folle, conferme ...

Concorso letterario "Ernesto Calindri" 2020 - sezione Donna menzionata al merito come miglior: Teatro dei Marsi di Avezzano Info: IO ED di Donatella Busini Orari spettacolo: Feriali

De facto, Io ed Elena è un omaggio alle donne diverse e lontane dagli ... i dolori delle due donne e le loro solitudini. Nel dramma, in cui la musica e il "teatro nel teatro" danno la dimensione della ...