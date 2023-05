“Interrogato dalla polizia” Amadeus in questura dalla Digos | perché è stato chiamato

(Di giovedì 4 maggio 2023) Blanco e i fiori distrutti sul palco di Sanremo,in. Si continua a parlare dell’episodio probabilmente più trash dell’ultima edizione della popolare manifestazione canora italiana. Lo ricorderete, era il 7 febbraio quando il giovane cantante presentò il suo nuovo brano e, a causa di un problema tecnico con l’auricolare, si sfogò prendendo a calci le composizioni floreali allestite sul palco dell’Ariston. Fischi, disapprovazione e polemiche hanno seguito questo gesto. È scoppiato un piccolo grande caso attorno alla devastazione floreale di Blanco. Il cantante il giorno dopo si è scusato per il suo comportamento, ma in pochi – ad eccezione di Selvaggia Lucarelli – hanno preso le sue difese. C’èanche chi ha ipotizzato che tutto siaorganizzato prima. È lo spettacolo, bellezza, tutto fa ...

... Al Bano si raccontaA alla Z, partendo dal suo paese, dalle origini fino ad arrivare a ... Hol'ultima persona che l'ha vista, il guardiano del por - to. Era seduta in riva al fiume, ...Secondo quanto riferitotitolare dell'albergo la ragazza uscì verso mezzogiorno e non fece ... Hol'ultima persona che l'ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, ...Le pubblicazioni scientifiche sono opere protettelegge sul diritto d'autore (che nella ... Qualcuno tempo fa si èprovocatoriamente sulla opportunità di abolire il diritto d'autore ...

Il caso dell’uomo ucciso nella metropolitana di New York Il Post

Lo stragista 13enne di Belgrado: "Ignorato da parte della società ed emarginato nelle comunicazioni e nei giochi durante le vacanze o gite turistiche" ...L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Piattaforma cessione crediti allineandola alle ultime modifiche apportate dal Decreto Spalmacrediti ...