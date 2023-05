Internazionali d’Italia 2023 | il 6 e 7 maggio il 1° Simposio internazionale di tennis e padel

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Glisi avvicinano, anzi lo spettacolo sui campi del Foro Italico è già iniziato con gli incontri delle prequalificazioni questa settimana. Ma numerosi sono anche gli eventi collaterali che si terranno nei prossimi quattordici giorni in concomitanza con la manifestazione. Il, organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, andrà in scena sabato 6 e domenica 7: si comincerà il 6 mattina alle ore 10.30 con l’udienza da Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Nel pomeriggio il lavoro si trasferirà sui campi del Foro Italico per una manifestazione dal forte respiro, sia per il nome e il valore dei relatori (da Toni Nadal a Craig O’Shannessy, da Emilio Sanchez a Riccardo ...