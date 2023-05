Inter su un talento di Panama! Conferme dal presidente del club

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ha messo gli occhi su Didier Dawson, una delle giovani stelle del calcio di Panama. Indiscrezione confermata sia dal padre del giocatore che dallo stessodelTALENTINO ? Panama in visibilio dopo la notizia legata a Dawson, giovane classe 2005 finito nel mirino dell’. A confermarlo il quotidiano locale El Marcador. Si tratta di un esterno destro rapido e forte tecnicamente, che sta già brillando in prima squadra, il Plaza Amador, attirando l’esse di numerosi scout europei.dal padre che ha detto: «Per quelli che mi chiedevano se Didier Dawson andrà in Italia, sì, è vero, ed è per andare nella Primavera dell’». Poi il: «Non abbiamo parlato del prezzo, né di un contratto a tempo ...

... tutte le altre concorrenti nella corsa alla zona Champions hanno vinto: Lazio, Juventus,e ... ha fallito: due gol all'attivo per l'ex Liverpool, zero addirittura per quelmai ...... il numero 20 dell'lo sposta di qualche centimetro in avanti con l'esterno destro e poi si ... le reazioni sgomente " ma in senso positivo " di chi ha assistito a questa manifestazione di. ...... per Roma -Maresca che ha qualche precedente burrascoso con entrambi i club. Ancora rimandato il baby -Sozza, che dopo i pasticci in Bologna - Juve torna ma solo in serie B (Genoa - ...

Quali giocatori hanno giocato sia nel Milan che nell'Inter Baggio, Pirlo, Ronaldo e gli altri DAZN

Ecco l’annuncio ufficiale, i giallorossi vogliono chiudere per il talento bianconero La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Monza. La squadra giallorossa viene staccata in classifica ...Mattia Zanotti è entrato in campo contro il Verona e ha così messo a referto la sua terza presenza in prima squadra. Ecco chi è il giovane esterno.