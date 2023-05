Inter-Milan | non solo derby di Champions | sfida sul mercato per il gioiello

Leggi su serieanews

(Di giovedì 4 maggio 2023)si affronteranno tra pochi giorni nel primo match valido per le semifinali diLeague. Attesa per la gara. Siamo sempre più vicini ad entrare in una fase davvero calda di questa stagione. Campionato, coppa Italia eLeague, si giocherà quasi tutti i giorni in questo periodo e c’è tanta Italia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.