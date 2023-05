Inter in pressing per l'erede di Lukaku | i nomi

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'si cautela in caso di addio a. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono insull'attaccante...

... salgono a 58 punti e tengono comunque aperta la corsa Champions, con la gara di sabato con l'... Passano pochi secondi e i giallorossi passano in vantaggio: al 24'corale su portiere del ...Verona -0 - 2 al 36'! Rete di Calhanoglu. Prodezza di Calhanoglu, tiro imparabile da fuori ... Arriva al 24' la rete di El Shaarawy che sigla il vantaggio giallorosso! Ilcorale della ...... 'Mi accostano a Juventus eFa piacere, non ho troppo tempo per leggere ma qualcosa leggo... ... Palladino lascia in sospeso il Monza: in attesa del vertice decisivo, Galliani è inper ...

Il Chelsea ripensa a Lukaku per la prossima stagione. Inter in ... Eurosport IT

A Verona l'Inter centra la terza vittoria consecutiva in campionato. L'analisi di FcInter1908.it sulla gara dei nerazzurri ...In due partite, tre gol contro la Lazio, 6 contro il Verona, l’Inter dimentica l’astinenza da gol delle precedenti partite e ritorna in piena corsa Champions, conquistando solitaria la quarta posizion ...