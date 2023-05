Inter | doppio dato in miglioramento nel rush di fine stagione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023)inper l’in questa ultima parte di. Se da una parte gli attaccanti sono tornati decisivi, dall’altra la difesa sta ritrovando la propria stabilità. GOL FATTI… – L’sembra essersi ripresa – specialmente in campionato – dopo un periodo piuttosto negativo che ha visto la squadra essere risucchiata nella lotta per la prossima Champions League. Ilpassa in particolar modo da due dati, il primo dei quali forse salta più all’occhio. Ovvero la vena realizzativa trovata da parte degli attaccanti che nel mese di aprile hanno visto andare in gol tutti e quattro i membri del reparto offensivo. Per l’hanno infatti segnato su azione Romelu Lukaku (doppietta all’Empoli), Lautaro Martinez (Benfica, ...