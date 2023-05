Intelligenza artificiale | Kamala Harris incontra i ceo di Microsoft | Google e OpenAI

... Microsoft, OpenAI e Anthropic di Alphabet incontrano oggi il vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e alti funzionari dell'amministrazione Biden per discutere di...l blocco temporaneo di Chat GPT in Italia è terminato, e torna così di forte attualità il tema dell'applicazione dell'e del suo impatto sulla vita di tutti i giorni. I dati dell'ultimo rapporto di Europol rivelano infatti come per i truffatori sia più semplice e veloce ideare frodi sempre ...... dedicato alla robotica e all'con incontri tra scuole, università, imprese e istituzioni. Scienziati, studiosi, educatori, decisori pubblici e manager presenti, si ...

Intelligenza artificiale, ChatGPT e Bard possono essere ingannati: ecco perché ci sono grossi pericoli |... Corriere della Sera

Riascolta I rischi dell'intelligenza artificiale di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Geoffrey Hinton, 75 anni, si è dimesso da Google, una notizia che assume un’importanza significativa nel momento in cui ci si ricorda che il noto premio Turing sia da molti considerato il… Leggi ...