Inseguimento sulla Variante | 26enne in manette | denunciato un minorenne

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undi origini straniere e residente a Roma, ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e possesso ingiustificato di grimaldelli. Per i medesimi reati è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria un altro giovane, non ancora maggiorenne. Tutto è iniziato ieri sera ad Atripalda. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’“Alt” a un’utilitaria con targa straniera che, con tre giovani a bordo, circolava a fari spenti. In un primo momento l’automobilista rallenta, fingendo di fermarsi. Poi, con una manovra improvvisa, ha ripreso repentinamente la corsa e si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli ...