(Di giovedì 4 maggio 2023), 4 mag. (Adnkronos) - Unè rimasto ferito, a, dopo essere statodal cedimento deldi untelescopico, all'interno di un cantiere in via Antonio Oroboni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di stamane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu e i tecnici dell'Ats, oltre a 4 automezzi dei vigili del fuoco e a personale della polizia di Stato.

... Monfils, invece, a causa della lunga inattività per glial piede prima e al polso poi . ...giocati dal rientro alle competizioni - pare ben lontano dal suo stato tennistico ideale eil ...Abbiamo perso per strada delle pedine importante, a causa diimportanti. Siamo fortemente rimaneggiati, anche oggi la panchina era cortissima. Non dobbiamo però piangersi addosso, siamo ...Una sconfitta dal sapore dolce. In serie B maschile , la Canottieri Onginaal tie break a Santo Stefano di Magra (La Spezia) contro i padroni di casa targati Zephyr ...di vista degli, ...

Infortuni: cede braccio di un sollevatore, operaio travolto a Milano La Nuova Sardegna

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Un operaio è rimasto ferito, a Milano, dopo essere stato travolto dal cedimento del braccio di un sollevatore telescopico, all’interno di un cantiere in via Antonio ...Sconfitta indolore al termine di una bella partita per l’Invictavolleyball. La formazione maschile, impegnata nel penultimo turno di campionato di serie B, ha perso 3-1 sul campo modenese del Villa d’ ...