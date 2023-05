Inflazione ancora troppo alta | anche la Bce alza i tassi

Nello spiegare la decisione del Consiglio dirrettivo di Francoforte, la presidente Christine Lagarde ha ribadito che le prospettive dicontinuano ad essere troppo elevate per troppo ...... negli anni successivi avremo problemimaggiori. Di contro è chiaro a tutti che si rende ... un aumento del debito e naturalmente un'legata al costo energetico di un mercato che non ...... Carlo Rienzi, evidenzia che "l'Istat, nel dato sull'di marzo, registra rincari medi per ...da giugno 2021 e da allora a marzo 2023 sono rincarati del 37% (i dati di aprile non sono...

Inoltre, il mercato sta iniziando già a scontare un ulteriore aumento di 25 punti base nella prossima riunione, considerando soprattutto che il recente rilascio dell’inflazione ha mostrato ancora ...La pasta “sorvegliata speciale” del governo. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato a Mister Prezzi, Benedetto Mineo, garante per la sorveglianza dei prezzi, di co ...