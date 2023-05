Infermiera di Piombino | la Cassazione | assoluzione per 6 morti ma appello-bis per 4 casi

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Corte diha confermato l'dell'di(Livorno), Fausta Bonino, per seidi morte sospetta in corsia sui 10 totali di cui è stata accusata nella vicenda giudiziaria

Leggi Anche Pazienti morti in ospedale, condannata ergastolo l'di: "Non ho fatto nulla" Leggi Anche Morti sospette nell'ospedale diFausta Bonino assolta in ...La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'di(Livorno), Fausta Bonino, per sei casi di morte sospetta in corsia sui dieci totali di cui è stata accusata nella vicenda giudiziaria. Ma ci sarà un nuovo processo di appello a ...Così Corte di Cassazione sul caso di Fausta Bonino, oggi 59enne, l'all'epoca in servizio nell'ospedale diaccusata dell'omicidio volontario - attraverso l'iniezione di massicce ...

Piombino, infermiera assolta in Cassazione per 6 morti: appello-bis per quattro decessi sospetti TGCOM

Ci sarà un nuovo processo di appello per l'infermiera Fausta Bonino, accusata delle morti sospette nell'ospedale di Piombino (Livorno) tra il 2014 e il 2015. La Corte di Cassazione ha deciso che ci ...FIRENZE – La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dell’infermiera di Piombino (Livorno), Fausta Bonino, per sei casi di morte sospetta in corsia sui 10 totali di cui è stata accusata nella ...