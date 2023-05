Incoronazione Re Carlo III | Harry ci sarà? Sorpresa Meghan | cosa dicono gli scommettitori

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto è pronto per l’di ReIII, ed a quanto pare anche glisono attivissimi in questi giorni. In modo particolare, in Inghilterra e non solo i bookmaker sono scatenatissimi e scommettono sul forfait dell’ultimo minuto di: cioppure no all’del padre?ReIII: tutte le scommesse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.