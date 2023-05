Incoronazione Carlo III | per i bookie anche Harry sul balcone reale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si scommette sull'apparizione a sorpresa di Meghan masulla possibilità di uno sgarbo della duchessa dei Sussex alla Corona A pochi giorni all’diIII, in programma sabato prossimo, la grande incognita è la partecipazione del principe. Il timore del cerimoniale è che il principe dia forfait all’ultimo minuto, ma – riporta Agipronews – per i bookmaker internazionali ci sarà: la sua presenza suldi Buckingham Palace, con altri membri della famiglia, è tuttavia data a 9 e gli analisti scommettono (a 11) che la folla intonerà “buon compleanno” al principino Archie, figlio di, che compie 4 anni nello stesso giorno e che resterà in America, con la sorellina Lilibet e la madre Meghan… a meno di un’apparizione a sorpresa ...