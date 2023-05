Incidente sul lavoro a Roma | si taglia la gola con un frullino | morto operaio di 43 anni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Undi 43mentre lavorava all’interno di un appartamento in ristrutturazione non lontano da Ponte Milvio. L’, un cittadino romeno, stava utilizzando unnel cantiere, quando, forse per una manovra errata, l’attrezzo gli ha reciso la. Il fatto è accaduto in via Bartolomeo Gosio, nel quartiere Fleming. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei colleghi che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sull’episodio sono algli agenti del commissariato di Ponte Milvio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il fatto è accaduto in via Bartolomeo Gosio, nel quartiere Fleming. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei colleghi che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sull’episodio sono al ...Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per facilitare i soccorsi e raccogliere i primi elementi per comprendere la dinamica esatta dell'incidente.