Incidente mortale sul GRA | la vittima è Tito Ferretti | aveva 75 anni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ieri mattina, poco prima delle 11 si è verificato l’ennesimoa Roma., 75enne romano, viaggiava in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in unche gli è costato la vita, all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia sul Grande Raccordo Anulare. La Polizia stradale indaga per ricostruire la dinamica dell’Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita il pensionato che si è schiantato con la sua moto contro il guardrail proprio all’uscita per Ottavia. La corsa dei soccorritori si è innescata immediatamente, sollecitati dai tanti automobilisti che stavano percorrendo il raccordo in quel momento. Purtroppo, però, i tentativi di mantenere in vita l’uomo si sono rivelati vani. Disposto l’esame autoptico ...