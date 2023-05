Incidente mortale a Roma | si schianta contro un palo Il figlio | ‘Cerco testimoni | aiutatemi a capire cosa è successo’

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sta cercandoildella donna che il 27 aprile scorso, poco dopo le 23, ha perso la vita in un terribilestradale a, nel III Municipio. La donna, una 75enne italo-francese di origine algerina, era a bordo della sua auto con il marito quando, improvvisamente, avrebbe perso illlo della vettura e avrebbe centrato in pieno ildel filobus. Un impatto violento e fatale, che non le ha lasciato scampo. Terribile, perde illlo dell’auto eun: morta una donna (VIDEO)in viale Adriatico nel III Municipio L’, purtroppo ...

BRESSANONE., questa mattina, sull'Autostrada del Brennero, nei pressi di Bressanone. Un furgone, un Fiat Doblò, si è scontrato violentemente con un Tir lungo la corsia sud, all'altezza di la ...L'è avvenuto verso le 21.30 di mercoledì 4 maggio 2023, sulla strada per Asti, nei pressi dell'ex distributore. In base alle prime informazioni raccolte era una cittadina di 34 anni, ...L'si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 maggio, attorno alle 18.30 in viale Monastir a Cagliari, alle porte della città. Come riporta Ansa , la vittima è un ...

Incidente frontale tra camion e furgoncino: un giovane perde la vita BrindisiReport

Terribile scontro in autostrada nei pressi di Bressanone in direzione sud. Chiusa la corsia tra i due caselli, lunghe code ...QUATTORDIO - Dramma ieri sera a Quattordio dove una donna è deceduta in seguito a un incidente. In base alle prime ricostruzioni la vittima stava ...