Incidente in A4 | grave un 40enne | tre chilometri di coda in direzione Brescia

(Di giovedì 4 maggio 2023)nella tarda mattinata di giovedì 4 maggio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, sulla carreggiata che viaggia in. Secondo le prime informazioni un uomo di 40 anni sarebbe rimasto ferito in modo gravissimo dopo essere caduto dalla moto: sul posto sono arrivate subito un’ambulanza e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Non è chiaro se nel sinistro siano stati coinvolti altri veicoli. Il personale medico arrivato sul posto ha giudicato l’uomo in codice rosso. Nella zona si sono formate lunghe code, di trema in aumento, già all’altezza di Dalmine.