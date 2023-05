Inchiesta Juventus | la Consob non contesta l’affare Pjanic-Arthur

(Di giovedì 4 maggio 2023) Come riporta l’Ansa, i legali difensori della, dopo aver letto le nuove carte consegnate dalla guardia di finanza nell’ambito dell’udienza preliminare per i conti, avrebbero comunicato come lanon contesterebbe l’operazione. Ecco le parole riportate dall’agenzia: “Al termine dell’ispezione lanon hato l’operazione. La documentazione non contiene ipotesi sul principio contabile della permuta fatta da Ernst & Young. Ci sono solamente le analisi sulle mail e ipotesi fatte da ispettori”. SportFace.

e Inter , adesso rispettivamente terza e quarta, pedalano forte e strappano in salita ... "il peggiore che ho mai visto, non lo voglio più" - e la procura federale apre una nuova. ..., nuovi accertamenti delle Fiamme Gialle in merito all'sui conti del club bianconero. Non si placano le turbolenze in casa, costretta a barcamenarsi tra le ormai ...L'asse- Barcellona e l'operazione Arthur - Pjanic Dallo staff di Ernst & Young che si occupava dei bilanci del Barcellona arrivò ai colleghi di Torino una specie di avvertimento: le ...

Inchiesta Juve, acquisiti nuovi atti su Ernst & Young: i dettagli Tuttosport

Secondo quanto riferito da Sport Face, la Guardia di Finanza ha acquisito e consegnato in Procura dei nuovi documenti legati ai partner di Ernst & Young azienda di revisori dei conti che tra i suoi ...Inchiesta Juventus, nuovi accertamenti delle Fiamme Gialle in merito all’inchiesta sui conti del club bianconero. Non si placano le turbolenze in casa Juventus, costretta a barcamenarsi tra le ormai ...