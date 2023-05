In Trentino cacciatori contro Jj4 | “Va abbattuta”

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - L'Associazionetrentini appoggia le ordinanze di abbattimento degli orsi problematici firmate dal governatoreMaurizio Fugatti, depositando un atto di intervento al Tar di Trento per aiutarlo a contrastare il ricorso presentato dalla Lav Italia e che al momento ha consentito di sospendere l'uccisione degli orsi 'Jj4' e 'Mj5'. Lo apprende l'AGI da fonti della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). "Questa entrata in scena deinella vicenda che riguarda gli orsi Jj4 e Mj5, conferma una volta di più i veri interessi della categoria", afferma Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici della Lav, a proposito del ricorso presentato dall'Associazioneal Tar di Trento, a sostegno delle ordinanze di abbattimento firmate dal governatore Fugatti nei ...

... afferma Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici della Lav, a proposito del ricorso presentato dall'Associazioneal Tar di Trento, a sostegno delle ordinanze di ...Quando l'uomo per motivi ambientali entra in contatto ravvicinato con un orso, e mi riferisco all'episodio del padre e figliosempre inquando si sono ritrovati l'animale con ......Ossanna (quello che in consiglio provinciale ha proposto di dare il via libera aiper ... ora che il Partito autonomistatirolese ha svoltato a destra, è stato nominato addetto alla ...

Orsi, associazione cacciatori si rivolge al Tar - Cronaca Trentino

Depositato un atto di intervento per contrastare il ricorso presentato dagli animalisti, tra cui la Lav, motivo della sospensione dell'uccisione di Jj4 e Mj5 ...La Lav: "Questa entrata in scena dei cacciatori conferma una volta di più i veri interessi della categoria" AGI - L'Associazione cacciatori trentini appoggia le ordinanze di abbattimento degli orsi pr ...